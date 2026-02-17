Urbanos animaron tercer concierto de Carnaval Vegano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La música urbana se apoderó el domingo del tercer concierto del mundialmente famoso Carnaval Vegano, con las destacadas actuaciones de La Insuperable, Crazy Design y La Perversa, en la gran tarima de la avenida Pedro A. Rivera.

Miles de jóvenes y adultos movieron sus cuerpos al ritmo de las canciones de Crazy Design como “Chévere”, “Que rica”, “Eso es tuyo”, “Hasta pronto”, “Una vez más” y “Ahora que te vas”, entre otras.

La multitud que llenó el área, después del desfile de comparsas, carrozas y personajes del evento, también disfrutó la presentación de La Insuperable, al compás de los temas “Cama vacía”, “Mastica y traga”, “privado”, “La hoja se volteó” y “Yo soy esa”.

En tanto la tercera atracción de la noche, La Perversa, conquistó al masivo público del Carnaval Vegano 2026 con sus canciones “Tu la tienes”, “Envidiosa”, “Renuncio” y “Déjala que baile”.

Quedan pendientes las salidas de los imponentes diablos cojuelos y conciertos del próximo domingo 22 y el gran cierre el viernes 27 de este mes. El Carnaval Vegano llega a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país. La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Las transmisiones y los conciertos del evento cuentan con la animación de reconocidos talentos como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames y otros.