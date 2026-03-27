Anuncian serie documental “I Live Where You Vacation”

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La productora Bougroup formalizó la entrega a Radio Televisión Dominicana (RTVD), para los derechos de uso de transmisión, de la serie documental “I Live Where You Vacation”, durante un acto realizado en vivo en el programa “El Mangú de la Mañana”.

La comunicadora Pamela Sued, junto a los representantes de Bougroup, Luis Martín Duquela y Héctor M. Valdez, y el director general de RTVD, Iván Ruiz, suscribieron el importante acuerdo que fortalece la difusión del contenido cultural dominicano a través del canal 4.

En el marco del evento televisivo se presentó un adelanto exclusivo de “I Live Where You Vacation Vol. IV”, bajo el concepto “Explora los secretos del Sur”, mostrando impactantes imágenes de los paisajes, tradiciones y riqueza cultural de esta región del país.

También se adelantó que el estreno de la serie documental será en la Semana Santa, como parte de la programación especial de RTVD los días Sábado Santo y Domingo de Resurrección.

Durante su intervención, representantes de Bougroup explicaron que la entrega de estos derechos de uso responde a su compromiso con la preservación y promoción del patrimonio nacional, destacando el valor cultural y turístico de la serie.

“Este proyecto es una oda para República Dominicana y su objetivo es salvaguardar el patrimonio cultural”, dijo Pamela Sued ante las cámaras del “Mangú de la Mañana”.

La serie “I Live Where You Vacation” (“Yo vivo donde tú vacaciones”), creada por Bougroup y protagonizada por Pamela Sued, ha logrado captar la atención del público desde su primer volumen, posicionándose como una propuesta que invita a descubrir la riqueza natural y cultural de la República Dominicana.

Su primera entrega, titulada “El árbol de la vida”, tuvo como escenario principal la provincia de Samaná, resaltando la majestuosidad de la costa norte, y fortaleciendo la identidad nacional.