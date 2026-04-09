Confluyen en RD para la segunda edición del Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido

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Rep. Dom.-República Dominicana se prepara para ser, por segunda ocasión, el punto de encuentro más relevante de la economía de creadores en América Latina. El Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido —organizado por Héctor Manzueta— anuncia para su edición 2026 la visita de José Ramones, junto a ejecutivos de YouTube y Twitch, dos de las plataformas que hoy definen cómo se consume, monetiza y distribuye contenido a escala global.

Más de 1,500 creadores de contenido de toda la región se darán cita los días 18 y 19 de abril en un evento que ya no solo congrega comunidad: construye una industria.

La confirmación de figuras como José Ramones —referente del ecosistema digital latinoamericano— y representantes directos de YouTube y Twitch marca un punto de inflexión para el festival. No es habitual que ejecutivos de plataformas de esta envergadura participen activamente en eventos regionales; su presencia aquí es una señal clara del peso específico que está ganando la comunidad creadora del Caribe y Latinoamérica en las agendas globales. Para las plataformas, este tipo de acercamiento territorial no es protocolo: es estrategia.

El respaldo del sector privado refuerza esa lectura. Marcas como Honor, Ron Bermudes, Claro, Goya, Café Santo Domingo, Asociación Cibao, Hugo Pork, Banco Vimenca, Farmacia GBC, Aliss, KFC y Sparklin Ice, así como plataformas internacionales como Filmora de la empresa Wondershare forman, parte del ecosistema de patrocinadores y aliados del festival, un portafolio que habla de la confianza que el mercado ha depositado en el evento como vehículo de conexión con audiencias jóvenes, digitales y altamente segmentadas. En un contexto donde las marcas compiten por relevancia cultural, asociarse con creadores de contenido ya no es tendencia: es parte del modelo de negocio.

Con más de 1,500 creadores esperados, el festival se posiciona como el mayor encuentro de su tipo en la región. Paneles, activaciones, networking y acceso directo a herramientas, plataformas y decisores de la industria componen una agenda pensada tanto para el creador que está comenzando como para quien ya construye negocios a partir de su audiencia. La propuesta no es un evento de fans: es una conferencia de industria con alma de comunidad.

"República Dominicana tiene todo lo que necesita para liderar esta conversación en la región: talento, mercado y voluntad de construir. Este festival no existe para celebrar lo que ya somos, sino para acelerar lo que viene. Que YouTube, Twitch y las marcas más importantes del país estén aquí no es casualidad —es el resultado de tratar a la economía creadora con la seriedad que merece."—Héctor Manzueta, organizador del Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido.

El Festival Latinoamericano de Creadores de Contenido se celebrará el 18 y 19 de abril en República Dominicana. Para información sobre el evento, acreditaciones de prensa y cobertura, los interesados pueden seguir las actualizaciones oficiales a través de las redes sociales del festival: @festivalcreadorescontenido.