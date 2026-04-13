Cruz Roja Dominicana despliega operativos y equipos de emergencia ante lluvias en zonas vulnerables

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La Cruz Roja Dominicana, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos, en coordinación con la Dirección de Salud y la Unidad de Intervención Rápida, fortaleció las acciones de prevención y respuesta en comunidades vulnerables ante las actuales condiciones meteorológicas reportadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Durante los encuentros, se analizaron los principales puntos críticos del territorio nacional afectados por las lluvias, así como las zonas con mayor riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, priorizando la protección de la vida humana y la reducción de daños materiales.

En las reuniones participaron representantes de las filiales locales, quienes señalaron las principales necesidades de las comunidades afectadas, destacando la importancia de reforzar las medidas preventivas, el control de enfermedades asociadas a inundaciones y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en los territorios intervenidos.

Asimismo, se socializó el plan de movilización de equipos de emergencia, apoyo logístico y respuesta inmediata en los sectores que requieran asistencia urgente. Se resaltó la activación de los equipos de respuesta rápida de búsqueda y rescate, así como los equipos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), fundamentales para una atención oportuna.

Los organismos de la Cruz Roja Dominicana acordaron trabajar de manera articulada con los gobiernos locales y líderes comunitarios, a fin de garantizar intervenciones oportunas, eficientes y coordinadas en las zonas priorizadas.