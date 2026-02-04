DECORACIÓN QUE VEREMOS EN 2026

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Hay un claro protagonista en las tendencias en decoración 2026. El color se presenta como hilo conductor; aporta carácter y elegancia y es, además, el encargado de orquestar espacios acogedores. La premisa es clara: hacer del hogar un refugio. Y, en este objetivo, la elección de colores, tanto en paredes, techos, en muebles y grandes objetos, juega un papel clave. ¿En busca de una transformación para conseguir estancias confortables, elegantes y en tendencia? Estos son los consejos de varios editoriales de decoración.

Hablemos de tonalidades concretas.

Si buscas un color en particular, ya sea para utilizarlo como base o para dar profundidad a una estancia en concreto, este 2026 el terreno es dominado por los neutros como beige clásico o blanco roto.

También este año será el reinado de los tonos tierra: marrones cacao, arcillas, camel, beige tostado y arenas cremosas; se desplazan los grises fríos.

Una experiencia sensorial

Si hay algo que define a las tendencias de 2026, es la búsqueda de un interiorismo sensorial. Nuestros hogares deben percibirse como espacios seguros, donde podamos relajarnos, compartir y descansar. Por ello, será habitual ver lámparas, velas y cortinas ligeras que permitan una buena regulación de la luz artificial y natural.

Estilo

Elementos XL

Los espejos y jarrones de gran formato ya estuvieron de moda durante este año y seguirán marcando la pauta en 2026. Además de ser sumamente elegantes, funcionan como punto focal y en el caso de los espejos amplían visualmente el espacio.

Materiales nobles

Aunque la madera ha protagonizado las tendencias de este 2025, los materiales nobles en general se impondrán en los interiores de los hogares. Veremos maderas de poros abiertos, piedras como travertino, calizas y mármoles veteados, cerámicas artesanales, hierro, latón, entre otros componentes.

Decoración

Diseño de autor y piezas artesanales

La tendencia a decorar con objetos de autor es clara. Veremos muchas piezas y accesorios fabricados en edición limitada, obras de artistas locales y objetos de confección artesanal. El coleccionismo doméstico, sin duda, crece a pasos agigantados.