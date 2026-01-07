¡Un ‘detox’! mental y visual

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Parecería incierto pero la limpieza, la “desintoxicación” de los espacios en el hogar (organización), aporta libertad, paz, tranquilidad, sosiego, frescura...

Por lo general, algunas personas suelen y tienen como norma hacer limpiezas profundas, sacar artículos diversos a fin de año para lo que existen incluso rituales, con innúmeros deseos, básicamente prosperidad. Sin embargo, es importante saber que la organización produce bienestar y salud mental.

A ‘desintoxicar’ los espacios

Este inicio de año es propicio para empezar limpiando esas gavetas de la cocina que ha venido posponiendo, sacar ropas del closet que no usa y organizar cada pieza en su lugar, cambiar de lugar ese mueble, repisa, mesa, cama, cuadro; guardar ya los adornos de Navidad hasta el próximo año; esos objetos acumulados que solo sirven para limitar los espacios en el hogar.

Déle un respiro a su sala, habitación, cocina, balcón, galería, terraza..., recuerde que “menos es más”, quédese con lo que realmente necesita con lo que tiene alguna función en el espacio en que se encuentre, eso sin duda le permitirá caminar libremente sin tener que estar chocando con algunos artículos, tener una vista limpia, agradable, confortable de sus espacios, y, lo más esencial, sentir que tiene total control de todo su entorno.

¡Ah, otro “tip”, aproveche para limpiar su teléfono móvil, esos documentos, fotografías, contactos inactivos..., esto le dará control emocional, bienestar, paz interior.