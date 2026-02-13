Día del Soltero: Dominicanos describen su día a día viviendo desde la libertad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una sonrisa en su rostro Fabiola Vásquez está celebrando este viernes el Día del Soltero.

“Gracias a Dios estoy soltera”, dijo.

Reveló además que estar en ese estado civil trae sus beneficios.

“Por un lado si es bueno y por otro lado no, esto tiene sus ventajas”, resaltó indicando que valora su libertad.

Sin embargo, también reconoce que tener pareja trae cierta satisfacción.

“Si Dios hubiera hecho a uno para estar solo, no le crea a Adán a Eva. Es muy bueno tener compañía, pero hay que pensarlo bien ahora en este tiempo”, añadió.

Mismo parecer tiene Altagracia Pérez, quien resaltó que “se siente bien de estar soltera porque estar casado es un compromiso muy grande”.

“Tener un compromiso con una persona que no valore el compromiso de vida que tu tienes con él es algo que duele mucho, prefiero estar así hasta el momento, nadie sabe cuándo llegue el indicado”, puntualizó.

La soltería en San Valentín puede ser amarga y nostálgica



Otros sostienen que la soltería puede ser amarga y llena de recuerdos nostálgicos, ya que las redes sociales bombardean con imágenes de parejas felices, lo que puede generar sentimientos de soledad o presión social.

«No hay ventajas de estar soltera, uno se siente amargado todo el tiempo», dice Mariana Asunción.

«No hay ninguna ventaja en estar soltero, es bueno tener una pareja y compartir con ella», añadió Samantha Bello.

En este sentido, también hay quienes desaconsejan las rupturas cercanas al 14 de febrero: «No le recomiendo a nadie que se deje de su pareja en estas fechas, eso duele mucho», indicó Marciano Pérez.

«Cuando tenía pareja, me regalaban muchas cosas», comparte otra persona, resaltando los obsequios como un atractivo de estar en pareja.