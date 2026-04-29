Diálogo: Caminero y Paulino Moya fortalecen la comunicación

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El reverendo Domingo Paulino Moya, director ejecutivo del Foro Permanente de la Paz Política y Social Global, realizó una visita de cortesía al director de Prensa de la Presidencia, licenciado Alberto Caminero, quien lo recibió cordialmente. Durante el encuentro, Paulino Moya resaltó la designación de Caminero en ese alto cargo por parte del presidente de la República, Luis Abinader, la cual consideró una acertada elección, destacando sus vastos conocimientos en el ámbito mediático.

En la reunión, dialogaron sobre “los valores periodísticos tradicionales, que son vitales para que la prensa mantenga su trascendencia en el orden social”.

El reverendo Paulino Moya, quien además es presidente del Ministerio Jesús es Sanidad y Vida Eterna Inc., destacó “las excelentes relaciones de Alberto Caminero con todos los medios de comunicación del país, lo que favorece su gestión y el flujo de las informaciones que emanan del Poder Ejecutivo”.

Asimismo, señaló que “la agilidad que imprime la gestión de Caminero en ese importante cargo público ha sido y es de gran beneficio para la obra de gobierno del presidente de la República, Luis Abinader”.

Concluyó afirmando que “la comunidad evangélica tiene en Alberto Caminero un aliado, una especie de canal para fortalecer la comunicación entre el Gobierno y las principales voces del sector evangélico, que por décadas han aportado ideas en favor de la gobernabilidad del país”.