Dominicana logra nominación en NATAS Southeast Student Production Awards 2026

La dominicana Maria Eugenia Pelletier Montás, de 22 años, oriunda de Santo Domingo, fue nominada a los NATAS Southeast Student Production Awards 2026, uno de los reconocimientos más importantes para estudiantes de producción televisiva y cinematográfica en los Estados Unidos.

La Academia Nacional de Ciencias y Artes de la Televisión (En inglés, The Nacional Academy of Television Arts & Sciences, NATAS) anunció que Pelletier Montás compite en la categoría de Mejor Editor por su destacado trabajo en el cortometraje comercial “Heinz - Wake It Up”.

Este proyecto fue desarrollado bajo el sello de la Savannah College of Art and Design (SCAD, por su siglas en inglés), institución donde Pelletier cursó su carrera de Bellas Artes (Bachelor of Fine Arts), graduándose Summa Cum Laude el año pasado.

María Pelletier Montás

Una joven excelencia académica y técnica



Pelletier Montás, quien se ha perfilado como una estudiante meritoria, no solo figura en la categoría individual de edición.

Su nombre también forma parte del equipo nominado en la categoría de Comercial por la pieza titulada “Mayday”, consolidando su versatilidad técnica y creativa dentro de la industria.

Con una sólida formación que incluye certificaciones en software de alta gama como DaVinci Resolve Studio y Adobe Photoshop, la joven dominicana ha logrado abrirse paso en mercados competitivos. Su experiencia profesional previa incluye roles de asistencia de edición en el país para proyectos de gran escala como el reality show Presidente Studio.

Un gran logro internacional



La nominación a los NATAS Southeast representa un hito significativo para la representación dominicana en escenarios académicos de alto nivel.

La ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo este próximo 21 de marzo de 2026 en Atlanta, Georgia, donde se darán cita los talentos emergentes más prometedores de la región sureste de los Estados Unidos.

Desde su ingreso a SCAD, Pelletier Montás mantuvo un enfoque riguroso en la postproducción y el diseño visual, habilidades que hoy la posicionan como una de las editoras jóvenes a seguir en el panorama de la comunicación y las artes visuales.

Sobre los NATAS Southeast Student Production Awards



Los NATAS Southeast Student Production Awards son otorgados por la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias y Artes de la Televisión (NATAS), la misma organización responsable de los Premios Emmy.

Estos galardones están diseñados para reconocer y fomentar la excelencia en la producción de medios a nivel universitario y secundario, evaluando trabajos en categorías que van desde el periodismo de noticias hasta la postproducción técnica.

La nominación en este certamen representa uno de los estándares más altos de calidad para un estudiante de comunicación en la región sureste de los Estados Unidos, ya que los proyectos son juzgados bajo criterios profesionales de narrativa, ejecución técnica y creatividad.