Estrategias para armar un menú saludable en Navidad

La mejor forma de disfrutar de estos días, es regalar salud en la mesa de nuestros amigos y familiares. Para ello, aplicaremos ricas estrategias prácticas en la cocina y en la mesa. En primer lugar, podemos hacer sustituciones saludables en nuestras recetas tradicionales. Por ejemplo, en lugar de usar crema de leche completa o mayonesa en exceso para la ensalada rusa, podemos optar por yogur griego natural o una mayonesa light en menor cantidad.

Para los asados, es preferible utilizar cortes de carne magra y retirar la piel visible antes de comerla, ya que es donde se concentra la mayor parte de la grasa saturada. Colocar uno o dos postres solamente e incorporar las frutas.

Otra táctica importante es la distribución de las comidas. Es un error llegar a la cena de Nochebuena o fin de año con un ayuno prolongado, ya que esto incitará a comer en exceso y de forma muy rápida. Consumir un snack saludable (frutas, semillas o yogur) una o dos horas antes del evento puede mitigar el hambre voraz. Asimismo, es crucial la masticación consciente. Comer despacio no solo permite disfrutar mejor los sabores, sino que le da tiempo al cerebro para recibir la señal de saciedad, lo que ayuda a evitar el consumo desmedido. Finalmente, es fundamental recordar el papel del ejercicio físico. Mantener la rutina de actividad o incluir caminatas familiares después de las comidas son excelentes formas de quemar calorías extra y mejorar la digestión durante la temporada festiva. Estas pequeñas modificaciones contribuyen significativamente a un balance energético positivo.