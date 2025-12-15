Publicado por Hospital General de la Plaza de la Salud Creado: Actualizado:

¿Cómo puedo evitar la indigestión después de la cena navideña, que suele ser tan pesada?

Es una pregunta muy común. La clave está en la prevención. Primero, come despacio y mastica bien. Evita acostarse inmediatamente después de comer; intenta dar un paseo ligero. El té de menta o manzanilla pueden ayudar. Además, limita las bebidas carbonatadas y el alcohol, ya que contribuyen a la hinchazón y la acidez. Si padece de reflujo, evita los alimentos muy grasosos y condimentados, que son más difíciles de digerir para el estómago.

En Navidad, una mesa abundante pero ligera

¿Es realmente tan malo repetir el postre o debería limitarme a uno solo?

Si su meta es mantener un peso saludable, la recomendación es limitarse a una sola porción del postre que más disfrute. Los postres navideños suelen ser muy cargados calóricamente debido a su alto contenido de azúcar y grasa. Una buena estrategia es compartir una porción o esperar un tiempo prudente después de la cena, en lugar de pasar directamente de la comida al dulce, permitiendo que su cuerpo procese lo que ya ha ingerido y le dé la señal de saciedad.