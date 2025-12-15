¿Cómo puedo evitar la indigestión después de la cena navideña, que suele ser tan pesada?

Consultorio de medicina preventiva.
Es una pregunta muy común. La clave está en la prevención. Primero, come despacio y mastica bien. Evita acostarse inmediatamente después de comer; intenta dar un paseo ligero. El té de menta o manzanilla pueden ayudar. Además, limita las bebidas carbonatadas y el alcohol, ya que contribuyen a la hinchazón y la acidez. Si padece de reflujo, evita los alimentos muy grasosos y condimentados, que son más difíciles de digerir para el estómago.
¿Es realmente tan malo repetir el postre o debería limitarme a uno solo?
Si su meta es mantener un peso saludable, la recomendación es limitarse a una sola porción del postre que más disfrute. Los postres navideños suelen ser muy cargados calóricamente debido a su alto contenido de azúcar y grasa. Una buena estrategia es compartir una porción o esperar un tiempo prudente después de la cena, en lugar de pasar directamente de la comida al dulce, permitiendo que su cuerpo procese lo que ya ha ingerido y le dé la señal de saciedad.