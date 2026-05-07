Heva, el nuevo rostro del turismo médico global

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El turismo médico ya no es un fenómeno periférico dentro de la economía global. Es una industria que supera los 100 mil millones de dólares a nivel mundial y que crece impulsada por los altos costos de la salud en países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, donde millones de personas enfrentan sistemas de seguros limitados o gastos médicos de bolsillo cada vez más elevados.

En ese contexto, América Latina ha ganado protagonismo como destino competitivo por combinar calidad médica, precios accesibles y cercanía cultural. Y dentro de la región, la República Dominicana se ha consolidado como uno de los principales polos del Caribe y América Latina.

De acuerdo con estudios recientes, República Dominicana se posiciona como líder del turismo médico en la región, ocupando el primer lugar en el Caribe, el segundo en América Latina y el puesto 19 a nivel mundial en el Medical Tourism Index.

Este desempeño también se refleja en su impacto económico: según la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS), el sector genera más de 1,300 millones de dólares anuales, consolidándose entre las cinco actividades económicas más relevantes del país.

Asimismo, en términos de flujo, el país recibe más de 300,000 pacientes internacionales cada año, atraídos por la combinación de calidad médica, costos competitivos y menores tiempos de espera.

Este crecimiento ha impulsado inversiones en infraestructura médica, certificaciones internacionales y una mayor profesionalización del sector. Sin embargo, también ha dejado en evidencia un problema persistente: la falta de integración tecnológica. A pesar del avance clínico, gran parte del turismo médico sigue dependiendo de procesos informales, chats de mensajería, coordinación manual y sistemas financieros fragmentados.

Es en ese punto donde entra heva, empresa estadounidense cofundada por el dominicano Héctor Terrero, que ha desarrollado una propuesta que busca ir más allá de conectar pacientes con médicos. Su objetivo es construir una infraestructura digital completa para el turismo médico internacional, integrando inteligencia artificial, coordinación clínica y servicios financieros en un mismo ecosistema.

La primera pieza de esta transformación es CareGraph, una plataforma basada en inteligencia artificial que organiza todo el recorrido del paciente: desde el primer contacto hasta el seguimiento posterior a un procedimiento médico. El sistema centraliza la información, conecta automáticamente a médicos, clínicas, laboratorios y proveedores logísticos, y coordina decisiones en tiempo real. CareGraph también introduce un expediente clínico unificado, actualizado de forma dinámica y compartido entre especialistas, lo que permite continuidad médica y reduce la pérdida de información en procesos internacionales.

La segunda innovación es Heva Wallet, una solución financiera diseñada para resolver uno de los mayores puntos de fricción del sector: los pagos transfronterizos, ya que actualmente, los proveedores médicos enfrentan retrasos, comisiones bancarias elevadas y dificultades para distribuir ingresos entre múltiples actores.