Descubre qué te depara el horóscopo de hoy 13 de enero y aprende cómo manejar situaciones difíciles

ARIES 21/03-21/04

No malgastes tu tiempo en personas que по aportan nada a tu vida. Lo mejor es que te enfoques en tus metas y objetivos.

TAURO 22/04-21/05

Una maldición del pasado literalmente te derrumbará. Si tal vez fuera el caso, es que no has dejado descansar el pasado.

GÉMINIS 22/05-2006

Tienes mucha energía nerviosa, la puedes aplicar útilmente a tus proyectos en el día, pero te pueden causar tensiones por la noche.

CÁNCER 22/06-2/07

Estarás en la cuerda floja en el trabajo, con muchas miradas esperando ver un tropiezo o desliz Sé cauto y reservado.

LEO 22/07-21/08

Comenzarás a cuestionarte seriamente la línea de trabajo que has elegido desarrollar. Procura averiguar si estás a gusto o no.

VIRGO 22/08-2/09

Sucesivos cambios, todos inesperados, te afectarán más de la cuenta. Las responsabilidades te parecerán difíciles de superar.

LIBRA 22/09-21/10

Procura ser más sociable en los ambientes en los que te mueves. Esto te dará acceso a muchos beneficios. Paciencia en la pareja.

ESCORPIO 22/0-22/

Recibirás algunas propuestas para tomarte unos días de descanso de la vida tan agitada que vienes llevando. Piensa en algo natural.

SAGITARIO 23/11-2012

La versatilidad será tu arma ante ti y los demás. No desperdicies ni una sola curva en tu trayectoria vital, no vale la pena hacerlo.

CAPRICORNIO 2/12-2/01

Sentirás extrema sensibilidad y preocupación por aquellos que viven situaciones de pobreza o marginalidad extremas.

ACUARIO 22/01-21/02

buen momento para ayudar. Los amigos y los círculos sociales en los que te mueves pueden ser de gran ayuda para ti. Llámalos.

PISCIS 22/02-21/03

Quieres obtener de la vida algo más y lo conseguirás. Todas las metas que te impongas serán alcanzadas sin esfuerzo.