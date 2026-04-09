Predicciones
Horóscopo de hoy: descubre qué deparan los astros para cada signo este 09 de abril 2026
Horóscopos de hoy: Aries destacado en relaciones, Géminis recibe un ofrecimiento transformador, Sagitario en busca de heroísmo.
ARIES 21/03-21/04
Te encuentras bien orientado y tu carácter se anuncia positivo. Por eso te resulta fácil mantener una buena relación con quienes te rodean.
TAURO 22/04-21/05
Va a surgir algún problema inesperado. Nada grave ni importante, pero debes ser comedido en el tipo de vida que llevas.
GÉMINIS 22/05-21/06
Recibirás un interesante ofrecimiento que cambiará tu vida en varios sentidos. No será una decisión fácil de tomar.
CÁNCER 22/06-21/07
Te asombrará ver cómo algunas fantasías que ya tienen tiempo en ti, pierden valor frente a la fantasía del amor en familia.
LEO 22/07-21/06
Estarás dispuesto a convivir más con tus hermanos y mejorar las relaciones con tus vecinos. Mejorará tu calidad de vida.
VIRGO 22/08-21/09
Período de iniciativas en varios aspectos de tu vida. Presta atención a las oportunidades que van a estar a tu alcance.
LIBRA 22/09-21/10
La lucha es dura y deberás realizar un esfuerzo en jornadas de agotadora labor, pero los resulta- dos estarán a la vista.
ESCORPIO 22/10-22/11
Las discusiones y la tensión son moneda corriente en estos días. No sumes más tensiones y relájate.
SAGITARIO 23/11-21/12
Puedes alcanzar fama y notoriedad a través de tu gran coraje en la ejecución de un acto de heroísmo. Disfruta el momento.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Durante este día te sientes especialmente joven y despierto, con una intensa necesidad de actuar, de moverte y de desplazarte.
ACUARIO 22/01-21/02
Te verás involucrado en complejas determinaciones en el día de hoy. Debes meditar las consecuencias de tus acciones.
PISCIS 22/02-21/03
Te destacarás por la persuasión a través de la palabra y por tu certera intuición. Ta nivel de vida se elevará gracias a tu talento.