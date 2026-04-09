Horóscopo de hoy: descubre qué deparan los astros para cada signo este 09 de abril 2026

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ARIES 21/03-21/04

Te encuentras bien orientado y tu carácter se anuncia positivo. Por eso te resulta fácil mantener una buena relación con quienes te rodean.

TAURO 22/04-21/05

Va a surgir algún problema inesperado. Nada grave ni importante, pero debes ser comedido en el tipo de vida que llevas.

GÉMINIS 22/05-21/06

Recibirás un interesante ofrecimiento que cambiará tu vida en varios sentidos. No será una decisión fácil de tomar.

CÁNCER 22/06-21/07

Te asombrará ver cómo algunas fantasías que ya tienen tiempo en ti, pierden valor frente a la fantasía del amor en familia.

LEO 22/07-21/06

Estarás dispuesto a convivir más con tus hermanos y mejorar las relaciones con tus vecinos. Mejorará tu calidad de vida.

VIRGO 22/08-21/09

Período de iniciativas en varios aspectos de tu vida. Presta atención a las oportunidades que van a estar a tu alcance.

LIBRA 22/09-21/10

La lucha es dura y deberás realizar un esfuerzo en jornadas de agotadora labor, pero los resulta- dos estarán a la vista.

ESCORPIO 22/10-22/11

Las discusiones y la tensión son moneda corriente en estos días. No sumes más tensiones y relájate.

SAGITARIO 23/11-21/12

Puedes alcanzar fama y notoriedad a través de tu gran coraje en la ejecución de un acto de heroísmo. Disfruta el momento.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Durante este día te sientes especialmente joven y despierto, con una intensa necesidad de actuar, de moverte y de desplazarte.

ACUARIO 22/01-21/02

Te verás involucrado en complejas determinaciones en el día de hoy. Debes meditar las consecuencias de tus acciones.

PISCIS 22/02-21/03

Te destacarás por la persuasión a través de la palabra y por tu certera intuición. Ta nivel de vida se elevará gracias a tu talento.