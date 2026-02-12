Jueves 12 de febrero
Horóscopo de hoy: El mensaje que los astros tienen para ti
ARIES (21/03 - 21/04)
Cuestiones laborales complican tu vida familiar. Las fantasías de rupturas o peleas vuelven a asomar en el horizonte.
TAURO (22/04 - 21/05)
Puede que estés perdiendo el rumbo esta mañana, pero las cosas mejoran después del almuerzo, cuando tropieces con tu motivación.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
Hoy caerás en cuenta que necesitas frenar un poco el ritmo de vida que estás llevando. Ve de a poco y con paciencia.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Jornada de cuestionamientos y replanteos a nivel tanto emocional como laboral. Buscarás mejorar tus actitudes.
LEO (22/07 - 21/08)
Sin saber por qué, te sentirás muy jovial y carismático. Tu capacidad de asombro y tendencia a gustar se acentúan, y eso te favorece.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Si tienes problemas con alguien cercano, estás en condición de generar un acercamiento cálido y limar asperezas existentes.
LIBRA (22/09 - 21/10)
La vida te mandará una serie de dilemas asegurándote que en tus manos tienes todo lo necesario para resolverlos. Piensa.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
El tiempo será tu mejor aliado en cuestiones laborales y sentimentales, si logras emplearlo a tu favor. Organízate.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
No te desanimes con las situaciones que te tocará experimentar en el día de hoy. Todos tenemos jornadas complicadas alguna vez.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
Este día será un poco tenso, ya que te pondrá varias trabas. No te impacientes y sigue luchando por tus metas.
ACUARIO (22/01 - 21/02)
Jornada de sentimientos encontrados y confusos para ti. Lo mejor es dilatar ciertas determinaciones hasta más adelante.
PISCIS (22/02 - 21/03)
No actúes en contra de tu propio juicio en el día de hoy o tendrás que asumir las consecuencias. Te llamarán para una entrevista.