Astros
Horóscopo de hoy por signo: predicciones completas para el 17 de marzo
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 21/04)
Hoy te costará llegar a horario a cada lugar que vayas. Presta más atención a tu reloj y aprende a ser responsable.
TAURO (22/04 - 21/05)
Hoy parecerá como que los demás no te entienden. Tampoco te confíes de todo lo que te digan, pero tenlo en cuenta.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
Todos tenemos malos días y la mejor manera de salir es mediante los amigos. No dejes de llamarlos y acudirán a tu llamado.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Te preguntarás algunas cosas que no comprendes de la vida y te percatarás de otras que antes ni siquiera podías suponer.
LEO (22/07 - 21/08)
Disfruta de reuniones y toma la iniciativa para organizar salidas especialmente en compañía de amigos. No te recluyas.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Buen día para reunir a la familia y volver a decirles cuánto los quieres. Ellos se sentirán felices por semejante demostración.
LIBRA (22/09 - 21/10)
Tendrás reacciones imprevistas y las personas se quedarán pasmadas viéndote reaccionar. Te gusta sorprenderlos.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
Gran transformación. Descarta lo que ya no sirve para implementar un cambio global de ocupación y forma de vida.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
Mantén un estado emocional equilibrado y lograrás beneficios tanto en el ámbito laboral como en la pareja.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
Te liberas de prejuicios a través del contacto con personas de otros ambientes que te enseñarán otras formas de relacionarte.
ACUARIO (20/01 - 21/02)
La influencia astral estimula tu exuberancia, tus acciones serán exageradas y quizá no estés consciente de lo que estás haciendo.
PISCIS (22/02 - 21/03)
Vivirás horas desesperantes cuando tengas que aceptar ciertas responsabilidades, a pesar de encontrarte sumido en el caos.
Horóscopo
El horóscopo de este lunes 16 de marzo del 2026
Hoy