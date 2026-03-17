Horóscopo de hoy por signo: predicciones completas para el 17 de marzo

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ARIES (21/03 - 21/04)

Hoy te costará llegar a horario a cada lugar que vayas. Presta más atención a tu reloj y aprende a ser responsable.

TAURO (22/04 - 21/05)

Hoy parecerá como que los demás no te entienden. Tampoco te confíes de todo lo que te digan, pero tenlo en cuenta.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Todos tenemos malos días y la mejor manera de salir es mediante los amigos. No dejes de llamarlos y acudirán a tu llamado.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Te preguntarás algunas cosas que no comprendes de la vida y te percatarás de otras que antes ni siquiera podías suponer.

LEO (22/07 - 21/08)

Disfruta de reuniones y toma la iniciativa para organizar salidas especialmente en compañía de amigos. No te recluyas.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Buen día para reunir a la familia y volver a decirles cuánto los quieres. Ellos se sentirán felices por semejante demostración.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Tendrás reacciones imprevistas y las personas se quedarán pasmadas viéndote reaccionar. Te gusta sorprenderlos.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Gran transformación. Descarta lo que ya no sirve para implementar un cambio global de ocupación y forma de vida.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Mantén un estado emocional equilibrado y lograrás beneficios tanto en el ámbito laboral como en la pareja.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Te liberas de prejuicios a través del contacto con personas de otros ambientes que te enseñarán otras formas de relacionarte.

ACUARIO (20/01 - 21/02)

La influencia astral estimula tu exuberancia, tus acciones serán exageradas y quizá no estés consciente de lo que estás haciendo.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Vivirás horas desesperantes cuando tengas que aceptar ciertas responsabilidades, a pesar de encontrarte sumido en el caos.