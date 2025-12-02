El horóscopo de este martes 2 de diciembre del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

* ARIES 21/03-21/04: Te sentirás apático con las personas más allegadas a ti y con cierta depresión. Reflexiona en un nivel de mayor comprensión.

* TAURO 22/04-21/05: Un gasto de energía te fatigará si no racionas tus recursos. Deja la carga a los demás, no es necesario que lo hagas todo tú.

* GÉMINIS 22/05-21/06: Deberás tomar decisiones que sabes traerán miradas de rencor hacia ti. Recuerda que no siempre puedes estar bien con todo el mundo.

* CÁNCER 22/06-21/07: Un amigo te dará información importante, debes ponerle mucha atención específicamente a los detalles de esa conversación.

* LEO 22/07-21/08: Deberás enfrentarte con el miedo al fracaso, latente debido a ciertos tropiezos recientes. Míralo a los ojos y continua.

* VIRGO 22/08-21/09: Algunas personas tratarán de aprovecharse de tu falta de discreción para sacarte información importante. Sé más reservado.

* LIBRA 22/09-21/10: No esperes a que los otros hagan las tareas que a ti te tocan. Es tiempo de que asumas las responsabilidades que tienes.

* ESCORPIO 22/10 - 22/11: Lograrás superar finalmente esa continua tendencia a abandonar tus metas solo porque se vuelven difíciles de conseguir.

* SAGITARIO 23/11 - 21/12: Deberás tomar una determinación durante la jornada de hoy. O dejas de lado tu inmadurez o te enfrentas a una vida de privaciones.

* CAPRICORNIO 2/12 - 21/01: Tomarás contacto nuevamente y después de mucho tiempo con algunas actividades que disfrutas en sobremanera. Disfrútalas.

* ACUARIO 22/01 - 21/02: Serás la clave para la superación de ciertos temores de tus familiares cercanos. Acepta este papel con orgullo y da lo mejor de ti.

* PISCIS 22/02 - 21/03: Deberás cambiar la manera en la que enfrentas tus retos o enfrentarás fracasos constantes. Dale lugar a la madurez.