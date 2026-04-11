Hoy en la historia. Muere Antonio Duvergé

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1855

Muere Antonio Duvergé

República Dominicana. Antonio Duvergé Duval fue un militar dominicano de origen francés. Nació en Puerto Rico en 1807. Formó parte del movimiento independentista conocido como La Trinitaria. Héroe de las batallas del 19 de Marzo, el Memiso, Cachimán, El Número, Estrelleta, Beller y Las Carreras. Se le conoce como el padre de la estrategia ofensiva dominicana del 1845. Fue fusilado, acusado de conspiración contra el gobierno del general Pedro Santana, en El Seibo, el 11 de abril de 1855.

Tal día como hoy

1512

En el marco de la Guerra de la Liga de Cambrai, las fuerzas francesas fuerzan la retirada por Gastón de Foix en la batalla de Rávena.

1811

José Gervasio Artigas emite la Proclama de Mercedes, hecho que da inicio al Proceso Emancipador Oriental.

1817

Venezuela. Se lleva a cabo la Batalla de San Félix.

1865

España. Nace Antonio Alcalá Galiano, político y escritor español. Fue ministro de Marina en 1836, y nombrado ministro de Fomento en abril de 1865.

1899

España se ve obligada a ceder Puerto Rico a los Estados Unidos.

1921

Primera transmisión por radio de un acontecimiento deportivo- un combate de boxeo en EE.UU.