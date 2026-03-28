Hoy en la historia. Muere Gregorio García Castro

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1973

Muere Gregorio García Castro

República Dominicana. Gregorio García Castro conocido como Goyito fue un periodista dominicano. Nació en Pontón, La Vega, el 17 de noviembre de 1935.Trabajó como reportero en “La Información”, de Santiago, en “La Nación” y “El Caribe”. A finales del régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina fue diputado al Congreso y dirigió la emisora “Radio Caribe”. Fue jefe de redacción de “Ultima Hora”, donde escribía la columna “En un tris”. Fue asesinado, en Santo Domingo, el 28 de marzo de 1973.

Tal día como hoy

37 a. C.

En Roma, el emperador romano Calígula acepta los títulos del Principado que le otorga el Senado.

1462

En el Imperio ruso, Iván III se convierte en Gran Príncipe de Moscú y Toda Rusia.

1801

En Italia se firma el Tratado de Florencia. Termina la guerra entre la Primera República Francesa y el Reino de Nápoles.

1856

Última ejecución pública en Inglaterra.

1868

Suiza. Nace Cuno Amiet, pintor y escultor suizo.

1935

El ingeniero y piloto militar español Miguel Leret patenta el Mototurbocompresor de Reacción Continua.

1941

Èn La Habana se inaugura el Teatro América.