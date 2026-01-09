Hoy en la historia. Nace Richard Nixon

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Richard Milhous Nixon fue el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974.

Nació en Yorba Linda, California, Estados Unidos, el 9 de enero de 1913.

En su primer mandato impulsó el proceso de abandono estadounidense de Vietnam y restableció relaciones con China.

En su segundo mandato se vio afectado por el escándalo Watergate, en el que se acusó de espionaje al Partido Demócrata, y se vio obligado a dimitir del cargo el 9 de agosto de 1974.

Murió en Nueva York, el 22 de abril de 1994.

Tal día como hoy

1349. Suiza. En Basilea los ciudadanos de dicha población le atribuyen la peste bubónica a las familias de origen judío, por lo que las apresan y queman vivas.

1570. A Lima llega una real cédula de Felipe II en la que se ordena el establecimiento de la Inquisición en Perú.

1841. En Argentina se libra la batalla de San Cala.

1959. Guatemala. Nace Rigoberta Menchú, líder indígena y activista guatemalteca, Premio Nobel de la Paz en 1992.

1960. Comienza a construirse en Egipto la presa de Asuán.

1992. La República Serbia de Bosnia se declara como República independiente de Bosnia-Herzegovina.