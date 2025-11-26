¿Sufres violencia? Marca *211, el número que puede salvar tu vida

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Justo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, las autoridades dominicanas anunciaron que la Línea Vida será ahora más fácil de marcar: pasa de 809-200-1202 a *211, un número corto destinado a asistir a mujeres -y a sus hijos e hijas- víctimas de cualquier tipo de violencia.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, informó que la medida busca agilizar el acceso a ayuda urgente en situaciones de riesgo. La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, destacó que el sistema de protección también ha ampliado su capacidad.

Jiménez señaló que el servicio de casas de acogida se ha casi quintuplicado, permitiendo brindar protección a 8,769 mujeres y sus dependientes. Agregó que la línea de emergencia *212, operada por el Ministerio de la Mujer, ha atendido más de 40,700 llamadas y realizado 2,416 rescates y movilizaciones ante casos de peligro.

Un boletín del Ministerio Público indica que, entre 2015 y 2025, en el país se han registrado 842,288 denuncias por violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

A nivel global, la situación también preocupa ya que cada 10 minutos una mujer es asesinada en el mundo, y 1 de cada 3 ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. En América Latina y el Caribe, se producen 11 feminicidios diarios.