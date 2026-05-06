MET GALA: Moda y poder desfilan en NY

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

El Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York presentó el pasado lunes su famoso evento que este año fue titulado 'Costume Art', donde las estrellas lucieron trajes que exhibieron la relación histórica entre la moda, el arte y la anatomía humana.

Los diseños van desde los corsés ortopédicos de Frida Kahlo hasta un detallado estampado de la anatomía de Adán. La inauguración se produjo de la mano de la exeditora jefe de la revista Vogue y anfitriona de la gala, Anna Wintour, quien en este año se quitó sus icónicas gafas de sol para aplaudir la creación de las nuevas galerías de casi 1.100 metros cuadrados (12.000 pies cuadrados) ubicadas junto al Great Hall, destinadas a mostrar la intersección entre la moda y el arte.

Blake Lively

Madonna

Anna Wintour

Las más esperadas

La cantante Beyoncé protagonizó uno de los momentos más esperados al reaparecer en el evento benéfico después de una década junto a su hija mayor, Blue Ivy, con un vestido transparente con un esqueleto plateado superpuesto, una corona y una larga capa de plumas. Madonna se tomó al pie de la letra el código de la fiesta y llegó a la alfombra roja haciendo una 'performance'. Otra de las sorpresas fue la actriz Blake Lively, con un espectacular vestido en tonos pastel que cubría la escalinata del Met.

Pero, si de moda se trata, quedarán para el recuerdo el vestido de burbujas de la olímpica Eileen Gu y el antifaz con forma de billete de dólar de Sarah Paulson.