Consultorio de medicina preventiva
¿Es normal que los niños con TEA sean selectivos con la comida?
Cuando la variedad alimentaria es muy limitada, hay pérdida de peso, conflictos constantes en las comidas o impacto en la dinámica familiar y emocional.
¿Es normal que los niños con TEA sean selectivos con la comida?
Sí. La selectividad alimentaria es frecuente y suele estar relacionada con sensibilidades sensoriales, rigidez cognitiva o experiencias negativas previas al comer.
¿La alimentación puede influir en el comportamiento?
Puede influir. Malestares gastrointestinales, deficiencias nutricionales o rutinas caóticas pueden reflejarse en irritabilidad, dificultades de atención o mayor desregulación emocional.
Vivir
Alimentación y conducta en niños con autismo
Hospital General de la Plaza de la Salud
¿Debo obligar a mi hijo a comer alimentos nuevos?
No se recomienda forzar. La presión puede aumentar el rechazo. Es preferible una exposición gradual y respetuosa, adaptada a su perfil sensorial.
¿Cuándo es necesario consultar a un especialista?
Cuando la variedad alimentaria es muy limitada, hay pérdida de peso, conflictos constantes en las comidas o impacto en la dinámica familiar y emocional.
¿La familia debe participar en el proceso?
Sí. El acompañamiento familiar es fundamental.