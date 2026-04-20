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¿Es normal que los niños con TEA sean selectivos con la comida?

Sí. La selectividad alimentaria es frecuente y suele estar relacionada con sensibilidades sensoriales, rigidez cognitiva o experiencias negativas previas al comer.

¿La alimentación puede influir en el comportamiento?

Puede influir. Malestares gastrointestinales, deficiencias nutricionales o rutinas caóticas pueden reflejarse en irritabilidad, dificultades de atención o mayor desregulación emocional.

Vivir Alimentación y conducta en niños con autismo Hospital General de la Plaza de la Salud

¿Debo obligar a mi hijo a comer alimentos nuevos?

No se recomienda forzar. La presión puede aumentar el rechazo. Es preferible una exposición gradual y respetuosa, adaptada a su perfil sensorial.

¿Cuándo es necesario consultar a un especialista?

Cuando la variedad alimentaria es muy limitada, hay pérdida de peso, conflictos constantes en las comidas o impacto en la dinámica familiar y emocional.

¿La familia debe participar en el proceso?

Sí. El acompañamiento familiar es fundamental.