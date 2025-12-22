Nuevo programa CRECE busca mejorar la calidad educativa en Boca Chica y San Antonio de Guerra

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTO DOMINGO.- En una iniciativa interinstitucional fue lanzado en los municipios de Boca Chica y San Antonio de Guerra el programa Construyendo Resultados Educativos para la Calidad y Equidad (CRECE) que busca dar respuesta al bajo rendimiento en los aprendizajes de los estudiantes y al enriquecimiento de estrategias de enseñanza por parte de los docentes.

Para desarrollar el programa, el Ministerio de Educación unió esfuerzos con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISESP).

Lanzamiento Boca Chica

La presentación de CRECE fue realizada por la directora del Departamento de Educación Continua del ISESP, Marta González, quien expuso de manera pormenorizada, ante cientos de maestros, las ejecutorias que contempla el programa de formación en busca de enriquecer los métodos de enseñanza de los y las docentes y con ello, el aprendizaje de los adolescentes en las aulas.

Los actos fueron realizados en la sede del Distrito Educativo 10-05, en Boca Chica, y en la Escuela Primaria Leonor M. Feltz, de San Antonio de Guerra, perteneciente al Distrito 10-07, con la participación de las autoridades docentes de centros y distritos educativos, así como autoridades de INAFOCAM y la Regional 10.

CRECE contempla la formación de los maestros con el propósito de posibilitar aprendizajes significativos, innovadores y creativos, ofreciendo oportunidades pedagógicas que aseguren el desarrollo integral de los y las estudiantes en las áreas básicas: Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales; así como integrar las áreas transversales de Educación Vial, Educación para la Ciudadanía, Educación Ambiental y STEAM.

El programa está dirigido al Segundo Ciclo de Primaria y parte del reconocimiento de la diversidad y los distintos ritmos de aprendizaje presentes en estas edades. Por ello, incorpora una variedad de experiencias formativas diseñadas para responder a esas diferencias y acompañar un momento del desarrollo en el que los estudiantes consolidan habilidades fundamentales.

La propuesta procura la formación continua de docentes, el acompañamiento a la práctica pedagógica, el monitoreo y la evaluación a través de 80 horas de formación en didáctica de la Lengua Española y las Matemáticas, y 80 horas en Ciencias Naturales y Sociales que se realizan en modalidad semipresencial en donde se contemplan horas de formación presencial, sincrónica y asincrónica, a través de plataformas digitales y encuentros virtuales para eficientizar el tiempo y hacer uso de diversas estrategias de enseñanza.

Igualmente, se han iniciado las jornadas de formación presencial con el primer taller “Que se cumplan tus sueños: inducción a la planificación de secuencias didácticas desde el enfoque de competencias”, realizado los días 5 y 10 de diciembre en las que han participado unos de 417 docentes de Segundo Ciclo del Nivel Primario de los distritos educativos 10-05, Boca Chica y 10-07, San Antonio de Guerra.