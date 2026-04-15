Ranking Shanghai: qué mide realmente y por qué define cuáles son “las mejores universidades del mundo”

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El Ranking de Shanghai (ARWU) es uno de los listados universitarios más influyentes del mundo, pero su prestigio no siempre refleja el desempeño académico real de los estudiantes. Más allá de medir premios Nobel, publicaciones y citaciones, este ranking deja fuera indicadores clave como tasas de graduación, abandono o calidad docente.

¿Qué mide realmente el Ranking de Shanghai?

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), creado en 2003 por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, utiliza seis indicadores objetivos para evaluar a más de 1,000 universidades en el mundo:

• Premios Nobel y Medallas Fields obtenidos por exalumnos y personal académico.

• Investigadores altamente citados según Clarivate Analytics.

• Artículos publicados en revistas de alto impacto como Nature y Science.

• Producción científica indexada en el Science Citation Index y Social Science Citation Index.

• Calidad del profesorado medida por reconocimientos internacionales.

• Desempeño académico per cápita, ajustado al tamaño de la institución.

Limitaciones del ranking

Aunque el ARWU es considerado un referente global, no mide directamente la calidad de la enseñanza ni el éxito de los estudiantes.

• No incluye tasas de graduación, abandono o rendimiento académico.

• Favorece a universidades con fuerte inversión en investigación y publicaciones, lo que deja en desventaja a instituciones centradas en la docencia.

• En países como España, estudios han demostrado que estar en los primeros puestos del ranking no garantiza mejores resultados académicos internos.

Estados Unidos y China dominan el ranking, con Harvard y Stanford históricamente en los primeros lugares.

• En 2025, por primera vez, China superó a EE. UU. en número de universidades dentro del Top-500, reflejando su inversión masiva en investigación.

• En contraste, ninguna universidad española figura en el Top-100, lo que ha generado debate sobre la financiación y políticas de educación superior en el país.