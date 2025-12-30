Grupo Excel
Celebra 23 años de evolución, impacto y visión renovada
La celebración se mostró la gratitud, el compromiso y el legado que ha hecho de Excel en un referente de confianza por más de dos décadas.
Excel, grupo líder en banca de inversión en el país, celebró su vigésimo tercer aniversario con una misa por favores recibidos y un encuentro que reunió a colaboradores, autoridades y aliados. La ceremonia se convirtió en un momento de gratitud, reflexión y renovación del compromiso que ha guiado a la institución desde sus inicios.
En sus palabras, el presidente de Excel, Alberto Cruz, expresó un profundo agradecimiento por lo vivido durante estos 23 años: las lecciones aprendidas, retos superados y lo que se ha construido con propósito, dedicación y fe.
La historia de Excel no es solo un recorrido empresarial, sino el resultado del trabajo de una comunidad unida por valores compartidos” destacó Cruz.
