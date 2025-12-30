Celebra 23 años de evolución, impacto y visión renovada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Excel, grupo líder en banca de inversión en el país, celebró su vigésimo tercer aniversario con una misa por favores recibidos y un encuentro que reunió a colaboradores, autoridades y aliados. La ceremonia se convirtió en un momento de gratitud, reflexión y renovación del compromiso que ha guiado a la institución desde sus inicios.

En sus palabras, el presidente de Excel, Alberto Cruz, expresó un profundo agradecimiento por lo vivido durante estos 23 años: las lecciones aprendidas, retos superados y lo que se ha construido con propósito, dedicación y fe.

La historia de Excel no es solo un recorrido empresarial, sino el resultado del trabajo de una comunidad unida por valores compartidos” destacó Cruz.