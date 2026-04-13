Empresa reconoce labor y desempeño de socios

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Con un encuentro diseñado para reconocer el desempeño, compromiso y resultados de sus socios comerciales durante el año 2025, en representación de las marcas Isuzu, Jeep y Ram, Reid & Compañía y Autocamiones celebraron su Premiación Anual de Dealers 2026.

Después de dar la bienvenida, Diana Ramos, directora ejecutiva de ambas empresas, agradeció la confianza y el esfuerzo sostenido de los dealers.

“Este espacio nos permite reconocer la excelencia en la gestión y el alto desempeño de quienes representan nuestras marcas, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando su crecimiento”, resaltó.

Se reconoció al dealer de Reid & Compañía para las marcas Jeep y Ram, con mayor desempeño en ventas, que fue Auto Mayella, y de igual manera se distinguió a los dealers de Autocamiones, representantes de Isuzu, que alcanzaron resultados sobresalientes, y cuyos representantes agradecieron el gesto..