Impulsa iniciativa en favor de jóvenes músicos

En un encuentro que reunió a ejecutivos y miembros de la comunidad musical local en las instalaciones de La Bodega de esta ciudad, directivos de la fundación Sinfonía y del banco López de Haro firmaron un acuerdo de colaboración institucional con la finalidad de fortalecer los programas de formación, intercambio y movilidad internacional de jóvenes músicos dominicanos.

Con esta iniciativa se contribuirá con el traslado aéreo entre Madrid y Santo Domingo de los becarios y maestros que participen en el programa académico a través del producto Visa Iberia, en sus categorías Platinum e Infinite reforzando así el compromiso del sector financiero con la educación, la cultura y el desarrollo del talento dominicano.

El convenio firmado por la fundación Sinfonía con la Escuela Reina Sofía en enero de 2025, consolidó una colaboración educativa de largo alcance enfocada en ofrecer oportunidades de estudio en Madrid, desarrollar actividades conjuntas y promover el intercambio entre artistas, profesores y estudiantes de ambos países.

“Con el apoyo del Banco López de Haro, extendemos el impacto del convenio y damos continuidad a una visión compartida de excelencia y oportunidad para la juventud dominicana”, destacó Margarita Miranda de Mitrov, presidente de la fundación.

Los primeros jóvenes en aprovechar este apoyo fueron Filippo Ciuccarelli y José Abiel Mateo, jóvenes pianistas quienes a participaran en el Summer Camp 2025 de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y el contrabajista Johan Reyes, primer dominicano admitido en esta misma institución.