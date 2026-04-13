Libro que motiva al ahorro infantil

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“El Plan de Al, Can y Zin”, es el libro infantil que AFP Siembra presentó como parte de una iniciativa educativa inspirada en su programa de ahorro voluntario complementario Alcanza.

La presentación se realizó durante un encuentro en el Salón Teatro Económico del Banco Central, en el marco de la Semana Económica y Financiera 2026, uno de los eventos de educación financiera con mayor alcance en el país.

Irving Muñiz Céspedes, vicepresidente de Negocios y Servicios de AFP Siembra, expresó que creen firmemente que la educación financiera es una herramienta esencial para el bienestar de las personas y para el desarrollo sostenible de nuestro país.

En tanto que Claudia Brito, segunda vicepresidente de mercadeo de APF Siembra, se refirió al objetivo de este cuento, diseñado para acercar a los niños al valor del ahorro de una manera emocional y educativa.

La actividad contó con la participación de ejecutivos de AFP Siembra, colaboradores, aliados estratégicos y representantes del Banco Central de la República Dominicana.

Durante esta jornada, AFP Siembra está llevando a cabo actividades educativas y contenidos diseñados para acercar conceptos financieros de forma práctica y accesible..