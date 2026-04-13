Obras de arte que reflejan la fe de devotos de la virgen

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“Estas piezas no son solo cuadros trabajados en orfebrería, sino que representan la luz y la protección que nos dio la virgen”.

Así afirmó el joyero Marcos Brador sobre su exposición “Inspiración de fe”, presentada en la sala de exposiciones arquitecto César Iván Feris Iglesias, de APEC Cultural.

Durante la apertura, que contó con la bendición de del padre Juan Polanco, diácono de la Universidad Apec, Carlos Sangiovanni, presidente de la Comisión de Apec Cultural, habló sobre la trayectoria del autor, así como de la dimensión de las obras expuestas.

Inspiración

En la actividad, Brador contó sobre la principal motivación de esta muestra, la cual según dijo, nació de una experiencia profundamente personal: su hijo, que siendo un recién nacido, atravesó una enfermedad delicada, y en medio de ese momento difícil la fe tuvo un papel fundamental para su familia. La recuperación del niño fue vivida como un milagro atribuido a la Virgen, y a partir de entonces surgió el deseo de expresar gratitud a través del arte, transformando los metales y las piedras, en obras que reflejan fe, esperanza y agradecimiento.

“Las piezas no son solo cuadros trabajados en orfebrería, representan la luz y la protección que nos dio la virgen. Cada detalle trabajado es un acto de devoción”, resaltó.

Marcos Brador catalogó su exposición como una jornada de contemplación y encuentro religioso para los amantes de las artes y devotos de la Virgen, por abarcar una serie de cuadros elaborados con técnicas de orfebrería, oro, plata y piedras preciosas..