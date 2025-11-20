Confirmado: Hay un brote de virus influenza A y B: ¿Qué es, cómo se contagia y cómo se cura?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Con la llegada de la temporada invernal, en República Dominicana se ha registrado un incremento significativo de virus respiratorios, especialmente los tipos de influenza A y B, causantes de la gripe. Ante este escenario, surge la pregunta: ¿qué es, cómo se contagia y cómo se trata esta enfermedad que ya afecta a miles de dominicanos?

El doctor Ezequiel Lugo, médico internista–intensivista, explicó al periódico HOY que la influenza es “una enfermedad viral aguda causada por el virus de la influenza, que suele presentarse principalmente en sus tipos A y B”.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, dolor muscular y de cabeza, tos, congestión o secreción nasal.

Doctor Ezequiel LugoPeriódico HOY/Félix Rojas

¿Cómo se propaga?

Según Lugo, el contagio ocurre cuando una persona sana entra en contacto cercano con alguien infectado que presenta síntomas como fiebre, malestar general, congestión nasal, dolor de garganta, tos o dolor de cabeza.

Aunque en la mayoría de los casos se comporta como un resfriado común, en niños y envejecientes puede evolucionar a neumonía y generar complicaciones.

Tratamiento

“El tratamiento, como es un virus, es sintomático; vamos a tratar solo los síntomas que presente el paciente. Si el diagnóstico se hace en las primeras 72 horas podemos iniciar un antiviral oral para disminuir el riesgo de complicaciones”, indicó Lugo.

La mejor forma de evitar El especialista recordó que la mejor forma de reducir el contagio es que las personas con síntomas utilicen mascarilla, realicen un correcto lavado de manos y mantengan espacios ventilados.

Además, enfatizó que la vacuna contra la influenza es la herramienta más efectiva para prevenir casos graves: una dosis anual, más los refuerzos, está disponible en el sistema de salud.

“Recuerda: es obligatorio vacunar nuestros niños y adultos mayores con esta vacuna”, subrayó Lugo.

Finalmente, instó a la población a no descuidar los síntomas: “Si presenta síntomas, no olvides acudir a un centro de salud más cercano”