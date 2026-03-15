Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La medicina, en su forma más pura, es un acto de resiliencia. Para el Dr. Ezequiel Lugo Taveras, médico internista e intensivista, esta profesión no fue un camino de rosas, sino una conquista que comenzó en las calles de Villa Mella y en las raíces profundas del sur del país. Hoy, desde la Clínica Abreu y las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Dr. Lugo abre su corazón para contar una historia de superación que parece sacada de un guion cinematográfico.

Una infancia entre el colmado y la tiza

Antes de vestir la bata blanca, Ezequiel vestía el uniforme del trabajo diario. Sus mañanas transcurrían en un colmado familiar en Villa Mella, donde aprendió el valor del servicio y el esfuerzo. Sin embargo, la violencia que a veces empaña los barrios dominicanos le marcó de cerca: durante su adolescencia, en medio de un asalto al negocio, recibió un disparo que puso a prueba su propia vida.

DR. EZEQUIEL LUGO: El médico que venció al destino para salvar vidas

Ese susto, lejos de amedrentarlo, pareció forjar el carácter de hierro necesario para un intensivista. A los 13 años, con la mirada puesta en un futuro distinto, ingresó al Politécnico "El Polvorín" en Santo Domingo Norte. Allí, entre libros de anatomía básica y prácticas de primeros auxilios, se graduó como técnico en enfermería, el primer peldaño de una escalera que lo llevaría a la cima de la especialización médica.

DR. EZEQUIEL LUGO: El médico que venció al destino para salvar vidas

Del técnico al especialista

Las fotos de su juventud muestran a un joven dedicado, ya fuera frente a un cartel de "Síndrome Vestibular" en sus primeras exposiciones, o rodeado de compañeros analizando modelos anatómicos. Ese joven es hoy el hombre que toma decisiones críticas en segundos para salvar pacientes en estado de gravedad.

DR. EZEQUIEL LUGO: El médico que venció al destino para salvar vidas

"Disfruto al cien por ciento ser médico", afirma con una sonrisa que denota la satisfacción del deber cumplido.

Un legado que vuelve a la UASD

Para el Dr. Lugo, el éxito no es solo personal. Como docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), devuelve a la academia lo que recibió, formando a las nuevas generaciones de médicos con la empatía de quien sabe lo que es estar del otro lado de la camilla.

Doctor Ezequiel LugoPeriódico HOY

Atrás quedaron los días de incertidumbre en el colmado. Hoy, Ezequiel Lugo Taveras es el reflejo de que el origen no determina el destino. Es un padre orgulloso, un profesional respetado y, sobre todo, un ejemplo vivo de que en República Dominicana, con disciplina y corazón, se puede pasar de vender en un mostrador a liderar una sala de cuidados intensivos.