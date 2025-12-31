Parálisis del sueño: entre el mito del “se me subió el muerto” y la ciencia que explica su origen

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La parálisis del sueño, una experiencia que mezcla alucinaciones, ansiedad y la incapacidad de mover el cuerpo, continúa siendo interpretada por muchos como un fenómeno paranormal. Sin embargo, especialistas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) explican que se trata de una descoordinación entre la conciencia y los músculos durante la fase REM del sueño.

La Dra. Julieta Edith Albarrán Ayala, profesora de Ciencias Clínicas, y David Gerardo Castillo Priego, estudiante de Psicología, detallan que este episodio ocurre cuando el cerebro despierta de manera abrupta mientras el cuerpo permanece paralizado. En ese momento, las alucinaciones propias del sueño REM “saltan” al estado consciente, generando la sensación de presencias, sombras o ruidos extraños.

¿Por qué ocurre?

• El cuerpo entra en atonía muscular durante la fase REM.

• El cerebro procesa emociones y genera sueños similares a alucinaciones.

• Al despertar de forma brusca, los neurotransmisores relacionados con el miedo y la ansiedad se activan, intensificando la experiencia.

Síntomas frecuentes

• Sensación de ahogo por la inmovilidad muscular.

• Presencia de figuras o sombras en la habitación.

• Escucha de ruidos o voces inexistentes.

• Ansiedad extrema y percepción de amenaza.

Cómo reducir la ansiedad

Los especialistas recomiendan practicar respiración diafragmática para activar el sistema parasimpático y disminuir la tensión durante un episodio. Además, sugieren:

• Dormir entre 7 y 9 horas diarias.

• Reducir el estrés con ejercicio u otras actividades.

• Consultar a un médico para mejorar hábitos de sueño.

• Acudir a terapia cognitivo-conductual para manejar la ansiedad.

La parálisis del sueño no es un fenómeno paranormal, sino un proceso fisiológico que puede prevenirse y controlarse con herramientas adecuadas. Reconocerlo como parte de la neurociencia del sueño ayuda a disminuir el miedo y a enfrentar la experiencia con mayor serenidad.