Vivir experiencias sensoriales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Casa Brugal anuncia la apertura de Casa Brugal Gallery, un espacio exclusivo ubicado en el segundo nivel de BlueMall Santo Domingo, dedicado a la experiencia sensorial y a la comercialización de las expresiones más emblemáticas y elevadas de su portafolio.

Concebida como un punto de encuentro para conocedores, entusiastas y visitantes, Casa Brugal Gallery invita a sumergirse en la diversidad y la excelencia de expresiones de prestigio reunidas con maestría bajo un mismo techo.

La galería reúne verdaderas obras maestras del portafolio de la casa, entre ellas Andrés Brugal 2, Maestro Reserva, Colección Visionaria Edición 2, por citar algunos ejemplos excepcionales.

Estos rones solo se consiguen cuando se tiene el respaldo de un legado inigualable de conocimiento, arte y maestría. También se exhibe The Macallan, el whisky de malta más valioso del mundo, que al igual que Ron Brugal forma parte del portafolio de Edrington.