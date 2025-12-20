Cierre de película en LIDOM

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

Los Gigantes, Leones, Tigres y Estrellas se juegan la clasificación en sus últimos cinco partidos de la serie regular, donde todos tienen real oportunidad de pasar a la siguiente etapa.

Gigantes tendrán de frente a los Leones del Escogido en días consecutivos (sábado y domingo), mientras que lunes y martes el rival de los Potros serán los Tigres del Licey para cerrar la temporada regular.

José Sirí se encuentra en NY

Todavía se mantiene fuera del país el estelar jardinero de los Gigantes del Cibao José Sirí, quien espera el permiso migratorio para regresar a la República Dominicana y poder reintegrarse al equipo.

Johan Rojas mucho mejor, regresa el lunes

Luego de perderse una semana por el virus gripal, el destacado jugador Johan Rojas ha practicado dos días consecutivos y dijo sentirse mejor, por lo que se espera que esté de regreso el próximo lunes, cuando los Gigantes reciban a los Tigres del Licey.

Máximo Gómez campeón del TBS de San Francisco

Los azules del Máximo Gómez volvieron a coronarse como los campeones por tercer año seguido en el torneo de baloncesto superior de San Francisco de Macorís que estuvo dedicado al Dr. Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas.

Richard Bautista, fue seleccionado el jugador más valioso de la serie final, luego de encabezar al equipo en asistencias durante los cinco juegos, además fue el mejor anotador del partido decisivo.

Una vez más el evento contó con un gran respaldo de su fanaticada, la cual llenó en cada juego la cancha sede donde se jugó.