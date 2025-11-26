Muchas gracias, Licey Family

Publicado por Ildefonso Ureña Creado: Actualizado:

En la más reciente edición de la guía “Medios del Licey” aparece, entre sus variados e interesantes contenidos, un artículo que lleva nuestro nombre.

Allí se resalta una verdad que a veces uno mismo olvida: ya son más de dos décadas formando parte de esta gran franquicia azul.

No suelo utilizar este espacio para asuntos personales, pero esta vez la ocasión lo amerita. Es de justicia agradecer, con la gratitud más honda, a quienes hicieron posible esta mención y, sobre todo, este recorrido de 25 años.

Mi agradecimiento inicial va para nuestro director de prensa, Alex Luna, un profesional que día tras día sostiene un trabajo formidable; y para don Miguel Ángel Fernández, expresidente y actual tesorero del equipo, un hombre cuya visión y entrega han engrandecido aún más el espíritu liceísta.

Pero el origen de todo está más atrás. Aún guardo fresca en la memoria la llamada de Fernando Ravelo, entonces gerente general del conjunto, quien abrió la puerta que cambiaría mi vida profesional.

Aquel contacto nació gracias a Elvira Trinidad, relacionista pública del equipo, y desde ese momento comenzó una historia que no he dejado de escribir, ni de disfrutar cada temporada.

Ha llovido mucho desde entonces. Y en cada etapa he recibido el apoyo de presidentes, directivos y ejecutivos que han confiado en nuestro trabajo. A todos ellos, gracias por permitirnos crecer dentro de una organización que es más que un simple lugar de labor: es una familia. También quiero agradecer a mis colegas de profesión. Cierro con un pensamiento de Alberto Cortez: “Gracias a la vida que me ha dado tanto”.