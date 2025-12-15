Zorrilla Ozuna: Inversiones continúan en la frontera a pesar de la crisis en Haití

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, afirmó la mañana de este lunes que tras su entrada a la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, el presidente Luis Abinader ha tenido la visión de construir tres mercados binacionales que están en proceso, en las provincias Pedernales, Jimaní y Elías Piña.

Además, sostuvo que pese a la difícil situación de Haití aún existen quienes buscan invertir en las provincias fronterizas.

“Siempre será una situación complicada y ahora más que nunca, porque el vecino país de Haití está viviendo los peores momentos de los últimos años, después del asesinato del presidente Jovenel Moïse”, dijo Zorrilla Ozuna durante una entrevista para el programa Hoy Mismo Matinal.

Recordó que Luis Abinader ha ido en varias oportunidades a las Naciones Unidas para hacer saber que el problema solo se puede solucionar si ellos intervienen.