Se reanuda hoy el béisbol invernal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Torneo de Béisbol Invernal Dominicano, dedicado a don Juan Marichal, iniciará esta noche la última etapa de su vuelta de regular, después que los equipos participantes pausaron ayer (jueves).

Dos de los seis equipos de la Lidom: Aguilas Cibaeñas y Toros del Este, cuentan con sus boletos para el Todos contra Todos.

Los restantes cuatro: Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao y Tigres del Licey librarán una batalla campal por las dos plazas disponibles para el Round Robin.

Solo resten cinco fechas para que finalice la vuelta regular y desde esta noche habrá acción todos los días hasta que se cumpla con el calendario de 50 partidos.

Estrellas y Escogido comparten la tercera posición del torneo, ambos con récord de 21-25, medio juego de ventaja sobre los Gigantes (20-25) y uno medio por encima del Licey (19-26).

La situación más complicada se le presenta al conjunto azul, que tiene una recha de cinco derrotas consecutivas.

Los juegos de hoy

En el Estadio Quisqueya, los Leones del Escogido recibirán a las 7:15 de la noche a los Toros del Este; mientras que los Gigantes del Cibao viajarán a San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas (7:30 PM).

Finalmente, Licey irá a Santiago para jugar contra las Aguilas Cibaeñas.