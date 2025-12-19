En su etapa crucial
Se reanuda hoy el béisbol invernal
La situación más complicada se le presenta al conjunto azul, que tiene una recha de cinco derrotas consecutivas.
El Torneo de Béisbol Invernal Dominicano, dedicado a don Juan Marichal, iniciará esta noche la última etapa de su vuelta de regular, después que los equipos participantes pausaron ayer (jueves).
Dos de los seis equipos de la Lidom: Aguilas Cibaeñas y Toros del Este, cuentan con sus boletos para el Todos contra Todos.
Los restantes cuatro: Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao y Tigres del Licey librarán una batalla campal por las dos plazas disponibles para el Round Robin.
Solo resten cinco fechas para que finalice la vuelta regular y desde esta noche habrá acción todos los días hasta que se cumpla con el calendario de 50 partidos.
Estrellas y Escogido comparten la tercera posición del torneo, ambos con récord de 21-25, medio juego de ventaja sobre los Gigantes (20-25) y uno medio por encima del Licey (19-26).
Los juegos de hoy
En el Estadio Quisqueya, los Leones del Escogido recibirán a las 7:15 de la noche a los Toros del Este; mientras que los Gigantes del Cibao viajarán a San Pedro de Macorís para enfrentar a las Estrellas (7:30 PM).
Finalmente, Licey irá a Santiago para jugar contra las Aguilas Cibaeñas.