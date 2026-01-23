Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Economía

Banco Popular cierra con éxito su participación en FITUR 2026 con proyectos estimados en US$6,200 millones

Entidad financiera reafirmó compromiso con el desarrollo del turismo y su diversificación geográfica

Banco Popular cierra con éxito su participación en FITUR 2026

Banco Popular cierra con éxito su participación en FITUR 2026Fuente externa

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

Madrid, España. – El Banco Popular Dominicano concluyó exitosamente su participación en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, reafirmando su compromiso con el desarrollo del turismo nacional y consolidando su liderazgo como principal entidad financiera del sector en la República Dominicana.

Durante esta destacada feria internacional, el banco acompañó negociaciones que representan una inversión total estimada en US$6,200 millones para 36 proyectos turísticos en el país, cuyos pontenciales financiamientos, que inicialmente fueron previstos en US$1,300 millones, terminaron ascendiendo a unos US$3,100 millones.

De estos proyectos, cinco corresponden a nuevos desarrollos. En tanto, el 90% van destinados al sector hotelero y el 10% para ofertas complementarias.

Además, se prevé una desconcentración geográfica de las inversiones. La región Este continúa concentrando el 60% de los proyectos, mientras que las regiones Norte y Suroeste en conjunto agrupan el 40% restante.

Este enfoque refleja el respaldo del Banco Popular a la diversificación territorial y temática del turismo nacional, contribuyendo a proyectar a la República Dominicana como un destino diverso con playas, montañas, cultura, gastronomía y experiencias auténticas gracias a su gente.

Inversiones, empleos y renovaciones hoteleras

Este acompañamiento financiero a estos proyectos se traduciría en la construcción y renovación de unas 14,000 habitaciones hoteleras, así como la generación de alrededor de 13,000 empleos directos y 39,000 indirectos, lo que significa un apoyo notable al desarrollo económico y social de distintas regiones del país.

Durante el desayuno de cierre ofrecido por el Ministerio de Turismo (MITUR) a medios de comunicación, el señor Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Popular, destacó el papel estratégico de la entidad bancaria en el impulso al turismo dominicano y en el fortalecimiento de las inversiones sostenibles.

“El trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo, el sector privado, los medios de comunicación y la creciente participación del mercado de capitales en este sector ha sido clave para posicionar a la República Dominicana como un destino líder. La entrada de nuevos mercados emisores fortalece nuestra capacidad de atraer inversionistas con visión de largo plazo e interés en proyectos innovadores y sostenibles”, expresó el señor Espínola.

La participación del Banco Popular en FITUR 2026 incluyó una intensa agenda de reuniones de negocios e institucionales, con más de 54 encuentros realizados durante esta semana, organizados junto a las también filiales de Grupo Popular AFI Popular, AFP Popular y Servicios Digitales Popular. En estos encuentros, además, se reunieron ejecutivos de la organización financiera con con potenciales nuevos inversionistas interesados en desarrollar por primera vez iniciativas turísticas en el país.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking