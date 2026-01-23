Banco Popular cierra con éxito su participación en FITUR 2026 con proyectos estimados en US$6,200 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España. – El Banco Popular Dominicano concluyó exitosamente su participación en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, reafirmando su compromiso con el desarrollo del turismo nacional y consolidando su liderazgo como principal entidad financiera del sector en la República Dominicana.

Durante esta destacada feria internacional, el banco acompañó negociaciones que representan una inversión total estimada en US$6,200 millones para 36 proyectos turísticos en el país, cuyos pontenciales financiamientos, que inicialmente fueron previstos en US$1,300 millones, terminaron ascendiendo a unos US$3,100 millones.

De estos proyectos, cinco corresponden a nuevos desarrollos. En tanto, el 90% van destinados al sector hotelero y el 10% para ofertas complementarias.

Además, se prevé una desconcentración geográfica de las inversiones. La región Este continúa concentrando el 60% de los proyectos, mientras que las regiones Norte y Suroeste en conjunto agrupan el 40% restante.

Este enfoque refleja el respaldo del Banco Popular a la diversificación territorial y temática del turismo nacional, contribuyendo a proyectar a la República Dominicana como un destino diverso con playas, montañas, cultura, gastronomía y experiencias auténticas gracias a su gente.

Inversiones, empleos y renovaciones hoteleras

Este acompañamiento financiero a estos proyectos se traduciría en la construcción y renovación de unas 14,000 habitaciones hoteleras, así como la generación de alrededor de 13,000 empleos directos y 39,000 indirectos, lo que significa un apoyo notable al desarrollo económico y social de distintas regiones del país.

Durante el desayuno de cierre ofrecido por el Ministerio de Turismo (MITUR) a medios de comunicación, el señor Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Popular, destacó el papel estratégico de la entidad bancaria en el impulso al turismo dominicano y en el fortalecimiento de las inversiones sostenibles.

“El trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo, el sector privado, los medios de comunicación y la creciente participación del mercado de capitales en este sector ha sido clave para posicionar a la República Dominicana como un destino líder. La entrada de nuevos mercados emisores fortalece nuestra capacidad de atraer inversionistas con visión de largo plazo e interés en proyectos innovadores y sostenibles”, expresó el señor Espínola.

La participación del Banco Popular en FITUR 2026 incluyó una intensa agenda de reuniones de negocios e institucionales, con más de 54 encuentros realizados durante esta semana, organizados junto a las también filiales de Grupo Popular AFI Popular, AFP Popular y Servicios Digitales Popular. En estos encuentros, además, se reunieron ejecutivos de la organización financiera con con potenciales nuevos inversionistas interesados en desarrollar por primera vez iniciativas turísticas en el país.