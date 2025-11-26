¿Economía generaría US$46,000 millones durante este año?

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Cuando se habla de que la economía dominicana generaría este año US$46,000 millones constituye una estimación contable y no flujos reales que ingresarían al mercado cambiario del país, afirmó ayer el economista Miguel Collado Di Franco.

El vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) precisó que la cantidad de divisas que se registra de forma contable puede diferir del monto que entra a la economía como efectivo o flujo.

“En tal sentido, es preciso tener en cuenta que cuando se anuncia una cantidad determinada de dólares por concepto de remesas, exportaciones, turismo e inversión extranjera directa, siempre debe tenerse presente que son montos de registros contables, no flujos de divisas que recibe el mercado de cambio”, sostuvo.

Señaló que de acuerdo con los datos de la CEPAL, de su informe "La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2025", en 2024 el 37% de esa inversión registrada en el país consistió en reinversión.

Sostuvo que ese 37% fue un asiento contable, no nuevas divisas. En 2023 fue 39%; en 2021, 52%. Es decir, solo el resto pudo haber sido un flujo real de divisas.

Agregó que incluso del resto, las empresas hacen inversiones pagando con acciones suyas, no con transferencias en efectivo.

Sostuvo que en el caso de las exportaciones y turismo, es una práctica común que los ingresos que se registran no coincidan con los flujos que entran al país.

“En el caso de las remesas, existe una proporción de las mismas, denominada de bolsillo, que es una estimación que hacen las autoridades. Es decir, no es una cantidad exacta”, dijo Collado.