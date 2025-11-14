Mayor ciberataques en América Latina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

América Latina lidera el crecimiento mundial de ciberataques, con un crecimiento interanual del 108%, principalmente hacia Gobiernos y sectores como educación, telecomunicaciones y salud, con intrusiones informáticas semanales que van de las 2,430 a las 4,484 por organización.

Para enfrentar esta realidad, la Unión Europea, a través del Centro de Competencia Cibernética de América Latina y El Caribe (LAC4), la plataforma de origen dominicano Factor y otras entidades, efectuarán en Santo Domingo el foro CyberWeek@LAC4 2025, del 17 al 20 de este mes.

La iniciativa reunirá a profesionales de la ciberseguridad, responsables de políticas públicas, investigadores y líderes empresariales de AL y Europa, a fin de incrementar la resiliencia y la capacidad defensiva mediante la colaboración y el intercambio de conocimientos. Cuenta con el patrocinio de Claro, CrowdStrike, ESET, First, Fluid Attacks y el Reino de los Países Bajos.