Fallece a los 85 años Jeffrey R. Holland, líder mormón y defensor de la fe

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Jeffrey R. Holland, un alto funcionario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que estaba en la línea de sucesión para convertirse en el presidente de la fe, ha fallecido. Tenía 85 años.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días anunció en su sitio web que Holland murió el sábado por la mañana en Salt Lake City debido a complicaciones asociadas con una enfermedad renal.

Holland lideraba un cuerpo gobernante llamado el Quórum de los Doce Apóstoles, que ayuda a establecer la política de la iglesia mientras supervisa los muchos intereses comerciales de lo que se conoce más como la iglesia mormona.

Era el siguiente miembro con más antigüedad del Quórum de los Doce después del presidente Dallin H. Oaks, lo que lo colocaba en la línea de sucesión para liderar la iglesia bajo un plan de sucesión establecido desde hace mucho tiempo.

Henry B. Eyring, uno de los dos principales consejeros de Oaks, es ahora el siguiente en la línea de sucesión para la presidencia.

La iglesia informó que Holland estuvo hospitalizado en estos días para recibir tratamiento relacionado con complicaciones de salud en curso. Expertos en la fe señalaron su salud en declive en octubre, cuando Oaks no seleccionó a Holland como consejero. Asistió a varios eventos de la iglesia ese mes en una silla de ruedas.

Su muerte deja una vacante en el Quórum de los Doce que Oaks llenará en los próximos meses, probablemente llamando a un nuevo apóstol de un consejo de liderazgo de menor rango. Los apóstoles son todos hombres de acuerdo con el sacerdocio exclusivamente masculino de la iglesia.

Holland creció en St. George, Utah, y trabajó durante muchos años en la administración educativa antes de su llamado a unirse a las filas del liderazgo de la iglesia. Se desempeñó como el noveno presidente de la Universidad Brigham Young, la escuela insignia de la fe con sede en Utah, desde 1980 hasta 1989 y fue comisionado del sistema educativo global de la iglesia.

Bajo su liderazgo, la universidad de Provo trabajó para mejorar las relaciones interreligiosas y estableció un campus satélite en Jerusalén. La Liga Antidifamación posteriormente honró a Holland con su Premio Antorcha de la Libertad por ayudar a fomentar una mayor comprensión entre las comunidades cristianas y judías.

Holland es ampliamente recordado por un discurso de 2021 en el que llamó a los miembros de la iglesia a tomar mosquetes metafóricos en defensa de las enseñanzas de la fe contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. La charla, conocida coloquialmente como “el discurso del fuego de mosquete”, se convirtió en lectura obligatoria para los estudiantes de primer año de Brigham Young University en 2024, generando preocupación entre los estudiantes y defensores LGBTQ+.

A Holland le sobreviven su esposa, Patricia Terry, sus tres hijos, 13 nietos y seis bisnietos.