COE descontinúa restricciones marítimas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), descontinuó las restricciones marítimas, basado en el boletín meteorológico de hoy del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Una nota informativa del COE indica que el Indomet establece que las condiciones en el mar están normales, tanto en la costa norte como en la costa caribeña. "En virtud de lo anterior, el Indomet descontinúa la

restricción para ambas costas del país", dice el organismo.

El pasado jueves 25 de diciembre del 2025, la entidad había informado que las condiciones marítimas estaban deterioradas en esas zonas, desde Cabo San

Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná).

El informe marino del Instituto Dominicano de Meteorología es destinado, especialmente, a los usuarios de las playas y mares adyacentes del país (operadores de fraigles, pequeñas y medianas embarcaciones, bañistas, tour operadores, deportistas acuáticos, manejadores de emergencias, entre otros).

En este se informa sobre el estado del mar en términos de la altura significativa de la ola, el periodo de la ola y la velocidad y fuerza del viento, además, otras variables meteorológicas como la nubosidad y precipitación.

También se emiten recomendaciones para el uso de las playas en caso de que existan condiciones adversas y se informa sobre datos astronómicos de interés (salida y puesta del sol y la luna y altura de la marea en diferentes puntos del país).