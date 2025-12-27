Arrestan a un mayor del Ejército por muerte de joven de 19 años en Los Guandules

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informa el arresto del presunto responsable de la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años, quien falleció a causa de una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza, hecho ocurrido la madrugada del 26 de diciembre de 2025, en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

El detenido es el mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), Diego Geraldo Mesa Arismendy, de 48 años, cuyo apresamiento fue el resultado de una exhaustiva labor investigativa desarrollada por miembros del Departamento Operativo II de Investigaciones de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

Como parte del proceso investigativo, los agentes actuantes realizaron múltiples levantamientos de cámaras de videovigilancia, así como la recolección y análisis de evidencias, lo que permitió identificar, ubicar y arrestar al presunto autor del hecho.

El mayor Mesa Arismendy fue arrestado conforme a los procedimientos legales establecidos y se encuentra bajo custodia para ser puesto a disposición del Ministerio Público, a los fines correspondientes.

Las investigaciones continúan en curso, por lo que oportunamente se estarán ofreciendo mayores detalles conforme avance el proceso judicial.