Inauguran plaza Alianza Dominicana en Alto Manhattan

Nueva York. El comisionado de Transporte en esta ciudad (DOT-NYC), Ydanis Rodríguez, inauguró junto a funcionarios electos y líderes comunitarios la nueva plaza Alianza Dominicana en Washington Heights.

La mismo es en honor a Alianza Dominicana, organización sin fines de lucro que opera el edificio adyacente y que durante mucho tiempo ha sido un pilar fundamental de la cultura, la defensa de los derechos y la vida comunitaria dominicana en el norte de Manhattan.

La ceremonia coincide con la celebración de un nuevo mural de arte urbano sobre asfalto, titulado De Lo Mío, y la reciente finalización de la plaza peatonal permanente en la Avenida Audubon, entre las calles 165 y 166.

La plaza aporta 10.890 pies cuadrados transformando la vía en un vibrante espacio público de encuentro con asientos, arte público y espacio para actividades comunitarias.

El DOT-NYC también anunció que destinará 15 millones de dólares para un futuro proyecto de capital que permitirá realizar mejoras permanentes en la plaza en los próximos años.

«Darle el nombre de Plaza Alianza Dominicana a este espacio reconoce las profundas raíces culturales y el impacto perdurable de una institución que ha beneficiado a generaciones de residentes de Washington Heights», declaró Rodríguez.

La designación de la plaza reconoce formalmente el apoyo de la organización y su estrecha relación con este espacio público.

La Plaza Alianza Dominicana presenta De Lo Mio, un mural de arte sobre asfalto inspirado en las tradiciones y la vida comunitaria dominicana, que rinde homenaje a la vibrante identidad dominicana del barrio.

Los plátanos y las hojas que se mecen al viento hacen referencia a los sabores de la cocina dominicana, mientras que las fichas de dominó evocan los juegos que practican quienes frecuentan la plaza.

De Lo Mio es la instalación de arte público temporal número 157 completada durante la administración de Adams, lo que marca un récord para un solo mandato de cuatro años desde que el DOT-NYC lanzó su programa de arte en 2008.

«Saludo con orgullo la inauguración oficial de esta Plaza, un espacio que honra la historia, la cultura y las contribuciones de nuestra comunidad en NYC, declaró el congresista Adriano Espaillat.

«Felicito la iniciativa del Comisionado Rodríguez y celebro con profundo orgullo la designación oficial de la Plaza Alianza Dominicana, un espacio que rinde homenaje a una institución emblemática fundada por el distinguido doctor Rafael Lantigua, afirmó Jesús Vásquez Martínez, Cónsul de la República Dominicana en Nueva York.

«Quiero agradecer al comisionado Rodríguez por su liderazgo al hacer realidad esta plaza.

Esta plaza representa más que un espacio físico; es una inversión en la salud, la cultura y el futuro de nuestra comunidad de Washington Heights», dijo Sandra Harris, vicepresidenta de Asuntos Comunitarios y Colaboración con la Comunidad de la Universidad de Columbia.