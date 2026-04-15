Adán Cáceres califica acusación en su contra como “entretenimiento y morbo”

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El mayor general Adán Cáceres Silvestre, identificado por el Ministerio Público como el principal implicado en el presunto entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Coral, calificó todo el proceso en su contra como un espectáculo de “entretenimiento y morbo”, basado en una “verdad retorcida”.

“No se quiere llevar al consumidor de la información la verdad genuina, sino un entretenimiento en el cual la persona mantenga el interés en una narrativa de acontecimientos que no sucedieron y que, hasta el día de hoy, no han podido sostener con pruebas, porque de lo que se trató fue precisamente de eso, de una narrativa”, sostuvo Cáceres Silvestre.

Afirmó tener la "plena certeza" de que las pruebas presentadas por su defensa llevarán al tribunal a absorberlo de todos los cargos que le imputa el órgano acusador.

“Nosotros no lo decidimos, pero tenemos la plena certeza de que las pruebas que hemos presentado y las que hemos utilizado han traído tanta convicción al tribunal que juzga nuestro caso que no le quedará otra salida que absolvernos de todas las imputaciones de que hemos sido objeto”, manifestó el mayor general.

Manejo administrativo en el Cusep

En cuanto a las acusaciones relacionadas con el manejo de nóminas en el Cusep, el militar fue enfático al calificarlas de “absurdas”.

“Yo estuve ocho años al frente y nunca recibí reporte alguno de irregularidad en este sentido. Nunca se nos informó de tal cosa ni detectamos nada al respecto. Además de que nosotros observamos en la acusación que esas irregularidades en la nómina no se limitan a nuestra gestión, sino que la gestión actual, dicen ellos, que continuó”, pronunció.

Cáceres Silvestre señaló que, “muchas de las personas que ellos (Ministerio Público) llevaron como testigos para esto de la nómina dicen que en el 2021 y hasta el 2022 lo seguían recibiendo. Ahora bien, nosotros, cuando recibimos estas pruebas, empezamos a analizarlas. Y el Ministerio Público presentó al tribunal 432 testigos. Y de esos 432, ninguno pudo asegurarle al tribunal que había recibido dinero alguno de los fondos del CUSEP en nóminas irregulares.”

Asimismo, en relación con los cuestionamientos sobre sus bienes, explicó que sus propiedades fueron debidamente declaradas y que existió una distorsión en los análisis financieros, al subestimar ingresos y sobrevalorar inmuebles con criterios posteriores a su construcción.

Aprendizaje

Adán Cáceres Silvestre, además, aseguró que, en lo personal, este ha sido un proceso de crecimiento en su vida en diferentes órdenes.

“Esto, lejos de significar una derrota, independientemente de lo que el proceso determine en los veredictos que se han de dar próximamente, nosotros hemos conocido muchas cosas y hemos encontrado muchas muestras de solidaridad de las personas”, expresó.

Continuó: “Generalmente, las personas se enfocan en la parte negativa: quienes se alejan, fruto de la aprehensión que genera este tipo de proceso en la vida particular de la persona. Ha sido un gran impacto en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, y hemos desarrollado una resiliencia que a mí me sorprende en mi esposa, mis hijos, mis hermanos, porque nosotros provenimos de una familia con valores muy particulares. Nosotros somos seis hermanos: tres varones y tres hembras”.

Al concluir, Cáceres reafirmó su confianza en la justicia dominicana, señalando que, a pesar de las fallas del sistema, está diseñado para que la verdad resplandezca tarde o temprano. Aseguró que, de volver a ocupar su cargo, "volvería a hacerlo todo tal como lo hice", pues sostiene que su conciencia está respaldada por su deber ético y moral.

Las declaraciones del mayor general Adán Cáceres fueron ofrecidas durante una entrevista exclusiva a la emisión estelar de Telenoticias.