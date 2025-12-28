Ambiente soleado y chubascos aislados: pronóstico del clima para este domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, R.D.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este domingo, predominará un ambiente mayormente soleado, con escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, producto de una atmósfera con reducido contenido de humedad.

No obstante, la institución explicó que la incidencia del viento del noreste y los efectos orográficos locales, provocarán incrementos nubosos durante las horas matutinas y en el transcurso de la tarde, acompañados de chubascos aislados, sobre algunas provincias del litoral atlántico, el valle del Cibao y la Cordillera Central, tales como Puerto Plata, Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, Monseñor Nouel y La Vega.

En cuanto a las temperaturas, el organismo destacó que continuarán frescas y agradables, tornándose más frías durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrían presentarse densas nieblas y neblinas, producto de la época del año (invierno) y del viento fresco del noreste, principalmente en zonas de San Juan, Bahoruco y Monte Cristi.

En cuanto a las condiciones marítimas, la entidad indicó que el oleaje se mantiene normal en todo el litoral nacional, por lo que las costas se encuentran aptas para la navegación de todo tipo de embarcaciones.