Antonio Peña Florián defiende marcha de la Fuerza del Pueblo ante advertencia de la JCE

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Peña Florián, aseguró que la intimación enviada por la Junta Central Electoral (JCE) tras la marcha del 30 de noviembre no constituye una sanción, sino una advertencia preventiva.

Peña Florián afirmó en el programa Uno mas Uno de Teleantillas que la actividad, que reunió a más de 47,000 personas, fue un ejercicio legítimo de los derechos constitucionales y una manifestación del descontento social frente al aumento del costo de la vida, los apagones y la falta de servicios básicos en comunidades como Jaina.

El dirigente político subrayó que la marcha no tuvo carácter proselitista, sino reivindicativo, y defendió que la Fuerza del Pueblo seguirá acompañando las demandas populares.

En cuanto a las candidaturas internas, reconoció a Leonel Fernández como principal figura, aunque destacó la simpatía creciente hacia Omar Fernández como opción fresca dentro del partido.

Peña también respondió a críticas sobre la composición de la dirección política, defendiendo la inclusión de mujeres y la participación de exmilitares en la vida democrática. En el plano internacional, cuestionó la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela y advirtió sobre el “neoexpansionismo” en América Latina, llamando a mantener una postura neutral y soberana.

Finalmente, al referirse al conflicto en Ucrania, señaló que Europa se rearma mientras Estados Unidos prioriza sus propios intereses, dejando a Ucrania debilitada en el escenario geopolítico.