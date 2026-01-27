¿Qué comunidades recibirán agua potable por primera vez este 2026?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnoud, informó que este año 2026 marcará la etapa de mayor entrega de obras de su gestión, con un presupuesto que asciende a unos 10,000 a 11,000 millones de pesos, incluyendo fondos adicionales por más de 3,500 millones.

Durante una entrevista en el programa Uno + Uno de Teleantillas, Arnoud destacó que en 2025 la institución ejecutó el 95% de su presupuesto, alcanzando cifras históricas de inversión. “En un solo mes logramos ejecutar lo mismo que se había invertido en todo un año en períodos anteriores”, subrayó.

Obras en ejecución

El titular de INAPA explicó que las inversiones se traducen en proyectos que impactan directamente a comunidades que nunca habían recibido agua potable:

• Durán, Meseta, Las Caobas, Los Quemados y Cacique, donde se beneficiarán entre 26,000 y 30,000 personas.

• Los Quemados, en la línea limítrofe de Valverde y Santiago Rodríguez, ya cuenta con agua en fase de prueba, tras años de reclamos comunitarios.

• Acueducto de Navarrete, considerado uno de los más modernos del país, con capacidad de 300 litros por segundo, cuya fuente es el canal Ulisio Francisco España.

Arnoud adelantó que el presidente de la República inaugurará próximamente obras en Santiago Rodríguez, mientras INAPA continúa ampliando su cobertura en zonas rurales y urbanas.

Impacto social

El director resaltó que estas obras representan un avance significativo en la cobertura de agua potable, mejorando la calidad de vida de miles de familias y cerrando brechas históricas en el acceso al servicio. “Estamos entregando resultados visibles y llevando agua a comunidades que nunca habían tenido este derecho básico”, afirmó.