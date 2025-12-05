Denuncian color inusual en las aguas de la presa de Hatillo

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Quitasueño, Cotuí.- La presa de Hatillo, el lago de aguas dulce más grande de las Antillas Mayores, vuelve a ocupar espacios de preocupación en diferentes sectores de la provincia Sánchez Ramírez.

Desde hace varios días, personas que visitan el complejo acuífero y pescadores que hacen vida laboral y pesquera en el importante lago, han elevado su voz de alerta debido al color verde olivo que se observa en las aguas del embalse.

Al principio, quienes dependen día a día de las labores de pesca comenzaron a notar que las aguas de Hatillo, de cristalinas, han ido cambiando su aspecto natural de forma extraña en lo que va de esta semana.

Muchos de los hombres que dependen de la pesca han suspendido sus actividades en medio de la confusión y la incertidumbre que ha generado en esta zona el extraño cambio de las aguas del embalse.

Se espera la urgente intervención de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente a fin de que inicie una profunda investigación con el objetivo de determinar las posibles causas que están provocando dicho problema.

Las preocupaciones van desde alegados efectos de contaminación, del calentamiento global y la posible incursión de manos criminales, que podrían ser responsables del raro color que se observa en las aguas de la presa de Hatillo.